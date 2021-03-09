***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin operasyonel ve finansal beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar vermiştir.Yıl sonunda ulaşılması hedeflenen Bizim Toptan mağaza sayısı: 178 Sigara ve şeker kategorileri hariç satış büyümesi:%23- %25 FAVÖK Marjı: %4,8 Net Kar: 43 Milyon TL Yıl sonunda ulaşılması hedeflenen Seç Marketler mağaza sayısı: 1800 Seç Marketler'den elde edilmesi hedeflenen satış geliri: 1,4 milyar TLKamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916679BIST