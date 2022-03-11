***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 2022 yılına yönelik aşağıdaki finansal ve operasyonel göstergeleri öngörmüş ve geleceğe yönelik beklentiler kapsamında kamuya açıklanmasına karar vermiştir.Satış büyümesi (sigara seker hariç): % 50 (+/- 5yüzdepuan) FAVÖK Marjı %: %5-%6 Bizim Toptan Mağaza Sayısı: 180 (+/-3) SEÇ Mağaza sayısı: 2350 (+/-100) SEÇ Satış Geliri: 2,3 milyar TLKamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010051BIST