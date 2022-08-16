***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 16/08/2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılına yönelik,Satış büyümesi (sigara ve şeker hariç) beklentisinin %65(+/-5%p)'ten %75(+/-5%p)'e FAVÖK marjı beklentisinin %5,0-%6,0 aralığından %5,5-%6,5 aralığınaRevize edilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056089BIST