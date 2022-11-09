***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 16 Ağustos 2022 tarihinde %75(+/-5 yüzde puan) olarak açıkladığı satış büyümesi (sigara ve şeker hariç) beklentisinin, %95 (+/- 5 yüzde puan) olarak revize edilmesine ve geleceğe yönelik beklentiler kapsamında kamuya açıklanmasına karar vermiştir. 2022 yıl sonu FAVÖK marjı beklentisi değişmemiş olup %5,5-%6,5 aralığındadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078950BIST