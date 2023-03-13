***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
13.03.2023 20:25
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 2023 yılına yönelik aşağıdaki finansal ve operasyonel göstergeleri öngörmüş ve geleceğe yönelik beklentiler kapsamında kamuya açıklanmasına karar vermiştir.
· Satış büyümesi (sigara seker hariç): %60 (+/- 5yüzdepuan)
· FAVÖK Marjı %: %5-%6
· Bizim Toptan Mağaza Sayısı: 183 (+/-3)
· SEÇ Mağaza sayısı: 2900 (+/-100)
· SEÇ Satış Geliri: >5,1 milyar TL
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123924
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9838
En Düşük
18,9369
18:0520,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0239
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3807
En Düşük
20,2907
18:051.165,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.165,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9649
|18,9838
|% 0,09
|
|Euro
|20,3496
|20,3807
|% 0,12
|
|Sterlin
|23,0314
|23,1470
|% -0,01
|
|Frank
|20,7167
|20,8415
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0388
|5,0640
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.876
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem