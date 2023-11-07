***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
07.11.2023 19:13
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, daha önce geleceğe yönelik beklentiler kapsamında, %65 (+/-5 yüzde puan) olarak kamuya açıkladığı satış büyümesi (sigara ve şeker hariç) beklentisinin, %55 (+/- 5 yüzde puan) olarak aşağı yönde revize edilmesine yine aynı tarihte %4-%5 aralığında açıkladığı FAVÖK marjının %4,5-%5,5 aralığında güncellenmesine ve söz konusu revizyonların geleceğe yönelik beklentilerin güncellenmesi kapsamında kamuya açıklanmasına karar vermiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215350
BIST
'
18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0227
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5268
En Düşük
28,3886
18:0530,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0374
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.804,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.804,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,52
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4866
|28,5143
|% 0,08
|
|Euro
|30,4887
|30,5354
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,9117
|35,0867
|% -0,03
|
|Frank
|31,5215
|31,7114
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5729
|7,6108
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|896,75
|898,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,62
|1.061,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,58
|81,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.970,09
|1.970,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 610 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 73 kaybederek (% -0.35 ) 6, 810
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, GENTS, LINK, METUR, INTEM, MEKAG, IZENR, YBTAS, PKENT, TURGG
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TARKM, CMENT, MRSHL, AYES, ARZUM, YONGA, KRGYO, ISBIR, KSTUR, SODSN
-
17:56
BURCE, AVTUR, BRKVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında