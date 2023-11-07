***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, daha önce geleceğe yönelik beklentiler kapsamında, %65 (+/-5 yüzde puan) olarak kamuya açıkladığı satış büyümesi (sigara ve şeker hariç) beklentisinin, %55 (+/- 5 yüzde puan) olarak aşağı yönde revize edilmesine yine aynı tarihte %4-%5 aralığında açıkladığı FAVÖK marjının %4,5-%5,5 aralığında güncellenmesine ve söz konusu revizyonların geleceğe yönelik beklentilerin güncellenmesi kapsamında kamuya açıklanmasına karar vermiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215350BIST