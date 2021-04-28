***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.03.2021Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:19Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2021 – 31/12/2021 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bizim Toptan 2020 Kar Dağıtım Önerisi Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2020 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931730BIST