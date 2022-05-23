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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.05.2022 17:32
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.04.2022
Genel Kurul Tarihi 13.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:19

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavan süre uzatımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname-ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-2021.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 Genel Kurul-Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031839


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Yarım 3.020 3.099 -2,93  
Çeyrek 1.515 1.549 -1,47  
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Gümüş Gr. 11,05 11,06 -0,06  
B. Petrol 110 110 -0,37  
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