***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.11.2023Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yıldız Holding A.Ş aktifinde kayıtlı G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("g2m")'nin sermayesinin %90'ına denk gelen toplam 100.312.425 TL nominal değerli g2m paylarının, Yıldız Holding A.Ş. tarafından iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun okunması ve görüşülerek karara bağlanması5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması6 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekaletname-ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220351BIST