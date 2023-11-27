***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.11.2023 20:12
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2023
Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yıldız Holding A.Ş aktifinde kayıtlı G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("g2m")'nin sermayesinin %90'ına denk gelen toplam 100.312.425 TL nominal değerli g2m paylarının, Yıldız Holding A.Ş. tarafından iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun okunması ve görüşülerek karara bağlanması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname-ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220351
BIST