***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 / 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819487BIST