***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 15:41
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819487
BIST
16:12121.132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 980,15
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:126,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:126,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:12307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,51
|Açılış
|: 307,57
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.635.478
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,44
|237.314.957
|% 16,74
|
|GUBRF
|18,06
|303.363.732
|% 15,70
|
|GSRAY
|3,33
|768.642.311
|% 15,63
|
|EGSER
|5,61
|32.592.473
|% 14,26
|
|ERBOS
|24,68
|17.203.774
|% -10,19
|
|HUBVC
|39,82
|50.481.089
|% -7,78
|
|ARSAN
|4,92
|9.487.653
|% -7,34
|
|ARDYZ
|16,82
|32.807.732
|% -6,56
|
|FENER
|16,34
|211.776.921
|% -6,52
|
|ASELS
|29,24
|1.707.603.467
|% 0,55
|
|THYAO
|15,28
|1.484.446.325
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,33
|768.642.311
|% 15,63
|
|ODAS
|2,27
|637.397.152
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,40
|420.537.711
|% 2,18
|
|ODAS
|2,27
|637.397.152
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,33
|768.642.311
|% 15,63
|
|KARSN
|1,93
|200.993.513
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|299.129.979
|% 2,41
|
|BJKAS
|2,94
|293.886.077
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8476
|7,8870
|% -0,36
|
|Frank
|6,1336
|6,1705
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6078
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,14
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,16
|57,16
|-0,17
|
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