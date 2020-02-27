***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına,Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanan "2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822295BIST