***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.02.2020 21:47
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına,
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanan "2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822295
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
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|Açılış
|: 113.976
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En Düşük
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18:056,2089
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|Önceki Kapanış
|: 323,99
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330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9739
|8,0139
|% 0,69
|
|Frank
|6,3711
|6,4095
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6481
|1,6564
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|2,96
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|-2,00
|