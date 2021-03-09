***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.03.2021 19:55
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına,
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanan "2020 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ekte sunulmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916680
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1241
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1101
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05422,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,74
|Açılış
|: 422,06
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,84
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6248
|7,6283
|% -1,60
|
|Euro
|9,0705
|9,0859
|% -1,20
|
|Sterlin
|10,5809
|10,6339
|% -0,78
|
|Frank
|8,1931
|8,2424
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0303
|2,0404
|% -1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|38,59
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,83
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|67,55
|67,55
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361