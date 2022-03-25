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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25.03.2022 08:38
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2022 tarihli kararında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" onaylanmıştır.
Raporun sonuç kısmında, Şirketimizin, ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün tedariki işlemlerinin toplamının 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşması ve 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve yine münferit olarak tek bir şirket için olmasa da toplam işlemlerde %10 sınırının aşılabileceğinin öngörülmüş ve ilgili raporda fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle olan koşullara benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Saygılarımızla,
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012828


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Tam 6.154 6.308 61,61  
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Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,48 25,52 -0,03  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 0,00  
B. Petrol 119 119 -0,10  
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