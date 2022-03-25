***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2022 tarihli kararında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" onaylanmıştır.Raporun sonuç kısmında, Şirketimizin, ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün tedariki işlemlerinin toplamının 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşması ve 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve yine münferit olarak tek bir şirket için olmasa da toplam işlemlerde %10 sınırının aşılabileceğinin öngörülmüş ve ilgili raporda fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle olan koşullara benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.Saygılarımızla,Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012828BIST