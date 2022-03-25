***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.03.2022 08:38
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2022 tarihli kararında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" onaylanmıştır.
Raporun sonuç kısmında, Şirketimizin, ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün tedariki işlemlerinin toplamının 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşması ve 2022 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve yine münferit olarak tek bir şirket için olmasa da toplam işlemlerde %10 sınırının aşılabileceğinin öngörülmüş ve ilgili raporda fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle olan koşullara benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Saygılarımızla,
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012828
BIST
10:292.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,46
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:2914,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:2916,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0400
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:29931,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,13
|Açılış
|: 931,54
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:29
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.181.078
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,54
|38.964.309
|% 6,56
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|KLKIM
|18,13
|27.363.492
|% 5,96
|
|IZFAS
|5,60
|1.158.153
|% -6,04
|
|IDEAS
|21,82
|4.603.530
|% -5,21
|
|GZNMI
|33,12
|40.343.746
|% -4,06
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KUTPO
|46,80
|19.808.164
|% -3,35
|
|KRDMD
|15,35
|363.657.812
|% -0,13
|
|SMRTG
|15,70
|304.077.542
|% 1,95
|
|THYAO
|28,22
|259.717.836
|% 0,36
|
|SISE
|14,38
|255.324.910
|% 0,49
|
|SASA
|58,65
|217.869.056
|% 0,17
|
|KARSN
|4,56
|143.141.353
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,26
|82.559.849
|% 0,93
|
|KRDMD
|15,35
|363.657.812
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,27
|45.123.626
|% 0,44
|
|SMRTG
|15,70
|304.077.542
|% 1,95
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8290
|% 0,03
|
|Euro
|16,3554
|16,3684
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5089
|19,6068
|% 0,15
|
|Frank
|15,9290
|16,0250
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9411
|3,9609
|% 0,09
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-3,11
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,10
|