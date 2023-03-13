***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.03.2023 20:25
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2023 tarihli kararında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" onaylanmıştır.
Raporun sonuç kısmında, Şirketimizin, ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün tedariki işlemlerinin toplamının 2022 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını aşması ve 2023 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin ve yine münferit olarak tek bir şirket için olmasa da toplam işlemlerde 10% sınırının aşılabileceğinin öngörülmesi dolayısıyla işbu raporda fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle olan koşullara benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Saygılarımızla,
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123926
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9838
En Düşük
18,9369
18:0520,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0239
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3807
En Düşük
20,2907
18:051.165,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.165,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9649
|18,9838
|% 0,09
|
|Euro
|20,3496
|20,3807
|% 0,12
|
|Sterlin
|23,0314
|23,1470
|% -0,01
|
|Frank
|20,7167
|20,8415
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0388
|5,0640
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.876
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem