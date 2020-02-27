***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net tutarın hesaplanmasında Yürürlükteni Genel Kar Payı Stopaj Oranı uygulanmıştırNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIZIM, TREBZMT00017 Peşin 0,2768586 27,68586 15 0,2353298 23,53298Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIZIM, TREBZMT00017 0 0Ek AçıklamalarGenel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Şirketimizin pay sahiplerine , tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere brüt 16.611.518 TL (Onaltımilyon Altıyüzonbirbin beşyüzonsekizTürk Lirası)' nin mali yıl sonuna kadar dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Önerisi Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.179.668,66* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 41.560.117 42.174.234,424. Vergiler ( - ) 8.484.582 9.041.1365. Net Dönem Kârı 33.075.535 33.133.098,426. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.075.535 33.133.098,42Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 147.500 147.50010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.223.03511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 16.611.518* Nakit 16.611.518* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.361.15217. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 15.102.86620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 14.119.790 42,69 0,2353 23,53TOPLAM 14.119.790 42,69 0,2353 23,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822296BIST