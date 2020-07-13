***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Yıldız Holding A.Ş.'nin önerdiği, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden 7244 sayılı Kanun kapsamında 2019 mali yılı net karından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e uygun olarak %25 oranında kâr payı karşılığı brüt 8.268.884 TL'nin 5 Ekim tarihinde dağıtılması teklifinin toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmesiKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net tutarın hesaplanmasında Yürürlükteni Genel Kar Payı Stopaj Oranı uygulanmıştırNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIZIM, TREBZMT00017 Peşin 0,1378147 13,78147 15 0,1171424 11,71424Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.10.2020 05.10.2020 07.10.2020 06.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIZIM, TREBZMT00017 0 0Ek Açıklamalar2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toptlantısında, 2019 yılı karının kullanımına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, Yıldız Holding A.Ş.'nin önerdiği, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden 7244 sayılı Kanun kapsamında 2019 mali yılı net karından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e uygun olarak %25 oranında kâr payı karşılığı brüt 8.268.884 TL'nin 5 Ekim tarihinde dağıtılması teklifi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Önerisi Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.179.668,66* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 41.560.117 47.169.417,374. Vergiler ( - ) 8.484.582 9.111.766,385. Net Dönem Kârı 33.075.535 38.057.650,996. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.075.535 38.057.650,99Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 147.500 147.50010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 33.223.03511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.268.884* Nakit 8.268.884* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 526.88817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 24.279.76320. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 7.028.551 21,25 0,1171 11,71TOPLAM 7.028.551 21,25 0,1171 11,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859560BIST