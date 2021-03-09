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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2021 19:54



***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIZIM, TREBZMT00017 Peşin 0,3207087 32,07087 15 0,2726023 27,26023

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIZIM, TREBZMT00017 0 0

Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Şirketimizin pay sahiplerine , tamamı 2020 yılı karından karşılanmak üzere brüt 19.242.527 TL (Ondokuzmilyon İkiyüzkırkikibin beşyüzyirmiyediTürk Lirası)' nin Ekim Ayı 2. haftasına kadar dağıtılmasına karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Önerisi Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.706.557

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 48.561.204 57.608.649
4. Vergiler ( - ) 10.378.485 13.108.044
5. Net Dönem Kârı 38.182.719 44.500.605
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 38.182.719 44.500.605
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 302.335
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 38.485.054
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 19.242.527
* Nakit 19.242.527
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.624.253
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 17.315.939
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 16.356.148 42,84 0,2726 27,26
TOPLAM 16.356.148 42,84 0,2726 27,26





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916677


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TRILC 13,31 6.816.677 % 10,00  
SNKRN 33,88 3.626.411 % 10,00  
OZRDN 11,99 935.760 % 10,00  
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Riyal 2,0303 2,0404 % -1,29  
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Altın Ons 1.719 1.719 38,59  
Altın Gr. 422 422 3,83  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 0,94  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,14  
B. Petrol 67,55 67,55 -0,69  
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