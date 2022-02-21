***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2022 21:50
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi "Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk Bildirim"
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Tavanı Tebliği" uyarınca Şirketimizin mevcut 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2022-2026 yılları için yeni bir 5 yıllık süre için yetki alınmasına karar vermiştir. Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kararlaştırılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme tadil tasarısı Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003312
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0928
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
18:0515,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0849
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
18:05845,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,13
|Açılış
|: 845,38
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|43,78
|29.166.556
|% 250,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|TGSAS
|14,58
|2.968.541
|% 0,00
|
|UZERB
|59,70
|2.771.904
|% 0,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|TGSAS
|14,58
|2.968.541
|% 0,00
|
|UZERB
|59,70
|2.771.904
|% 0,00
|
|ULAS
|3,41
|1.391.772
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7443
|13,7554
|% 0,68
|
|Euro
|15,5421
|15,5637
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,6495
|18,7430
|% 0,64
|
|Frank
|14,9609
|15,0510
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6563
|3,6746
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|4,98
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,13
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem