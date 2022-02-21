***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi "Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk Bildirim"Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Tavanı Tebliği" uyarınca Şirketimizin mevcut 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2022-2026 yılları için yeni bir 5 yıllık süre için yetki alınmasına karar vermiştir. Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kararlaştırılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme tadil tasarısı Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003312BIST