***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması İçin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, 21.02.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, mevcut 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2022-2026 yılları için yeni bir 5 yıllık süre için yetki alınmasına ve Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararı sonrasında gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004864BIST