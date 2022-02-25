***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 20:47
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 21.02.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, mevcut 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2022-2026 yılları için yeni bir 5 yıllık süre için yetki alınmasına ve Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararı sonrasında gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004864
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8332
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1898
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,5916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,2539
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05835,50
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -19,80
|Açılış
|: 835,50
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7855
|13,8332
|% -1,35
|
|Euro
|15,5322
|15,5916
|% -1,60
|
|Sterlin
|18,3735
|18,4656
|% -1,81
|
|Frank
|14,8099
|14,8991
|% -1,86
|
|Riyal
|3,6670
|3,6854
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,21
|
|Altın Gr.
|835
|836
|-19,68
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|-2,53
|
Seans Raporu
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