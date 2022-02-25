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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 20:47
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 21.02.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, mevcut 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2022-2026 yılları için yeni bir 5 yıllık süre için yetki alınmasına ve Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararı sonrasında gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004864


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