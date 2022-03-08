***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2022 20:20
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 07.03.2022 tarihi itibarıyla onaylanmış ve 08.03.2022 tarihi itibarıyla onay yazımız Kurul'dan alınmıştır. Tadil tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı tadil tasarısı ve onay yazısı ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bizim Toptan SPK.pdf
EK: 2 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008547
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1163
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2413
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05951,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 28,94
|Açılış
|: 951,58
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4780
|14,4885
|% 0,81
|
|Euro
|15,8382
|15,8873
|% 1,54
|
|Sterlin
|18,9583
|19,0534
|% 0,93
|
|Frank
|15,5447
|15,6383
|% 0,53
|
|Riyal
|3,8502
|3,8695
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.041
|43,36
|
|Altın Gr.
|963
|963
|40,17
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,63
|
|B. Petrol
|131
|131
|8,20
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, TOASO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
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17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında