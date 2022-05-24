***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.05.2022 18:14
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 23.05.2022
Ek Açıklamalar
13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032162
BIST
18:052.375
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|79,20
|189.934.753
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.689.766
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.160.135
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.547
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|67.349.859
|% 9,83
|
|NUGYO
|6,13
|267.689.917
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.595.414
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|25.600.897
|% -6,40
|
|POLTK
|635,30
|21.888.777
|% -5,41
|
|THYAO
|42,18
|3.047.206.352
|% -1,82
|
|GARAN
|15,00
|2.700.928.418
|% -1,12
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|SISE
|19,78
|2.234.794.126
|% 2,22
|
|KARSN
|5,84
|1.693.734.674
|% 1,57
|
|HEKTS
|29,78
|1.317.319.704
|% 5,45
|
|KARSN
|5,84
|1.693.734.674
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,55
|505.942.899
|% -0,78
|
|GARAN
|15,00
|2.700.928.418
|% -1,12
|
|SKBNK
|1,27
|223.550.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,37
|721.568.854
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,0573
|16,0751
|% 0,94
|
|Euro
|17,2265
|17,2556
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,0775
|20,1782
|% 0,49
|
|Frank
|16,6801
|16,7806
|% 1,57
|
|Riyal
|4,2722
|4,2936
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,81
|
|Altın Gr.
|962
|963
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,23
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|B. Petrol
|111
|111
|0,32
|