***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 21:48
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 2019 yılına dair gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un kararına sunulmak üzere, 2020 yılında yapılabilecek olan bağış ve yardımların üst sınırının net satışların %0,1 (binde biri) olarak belirlenmesine karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822298
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2000
En Düşük
6,1506
18:056,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1192
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8167
En Düşük
6,6963
18:05326,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,75
|Açılış
|: 326,76
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9575
|7,9974
|% 0,49
|
|Frank
|6,3556
|6,3938
|% 1,27
|
|Riyal
|1,6454
|1,6536
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|5,77
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,62
|51,62
|-1,19
|