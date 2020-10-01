***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ait 13.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Cengiz SOLAKOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877830BIST