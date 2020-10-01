***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 18:15
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ait 13.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Cengiz SOLAKOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877830
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0950
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|: 9,0750
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9,1365
En Düşük
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18:05474,76
En Yüksek
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|: 1,66%
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|Açılış
|: 474,76
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|Önceki Kapanış
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|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.826.856
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.919.392
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|2.070.684
|% -10,00
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.632.785
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|4.091.064
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.757.241.055
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.175.119.736
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|776.935.975
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.616.722
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7349
|7,7382
|% 0,22
|
|Euro
|9,0812
|9,0908
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9395
|9,9894
|% 0,14
|
|Frank
|8,3952
|8,4457
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|20,54
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-1,81
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051