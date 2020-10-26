***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 21:13
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 19.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere bağlı ortaklığı SEÇ Marketçilik A.Ş. kurulmuş olup, 30.09.2020 raporlama dönemin itibaren (bu dönem de dahil olmak üzere), finansal raporlarımızın "konsolide finansal tablo" usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanıp yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884116
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1220
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1093
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 7,27
|Açılış
|: 494,47
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0826
|8,0891
|% 1,53
|
|Euro
|9,5490
|9,5585
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,4980
|10,5506
|% 1,31
|
|Frank
|8,8719
|8,9254
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1496
|2,1604
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-0,73
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,40
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,27
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|-1,27
|