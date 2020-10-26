***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin 19.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere bağlı ortaklığı SEÇ Marketçilik A.Ş. kurulmuş olup, 30.09.2020 raporlama dönemin itibaren (bu dönem de dahil olmak üzere), finansal raporlarımızın "konsolide finansal tablo" usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanıp yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884116BIST