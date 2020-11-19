***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 18:20
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz 03.02.2017, 09.03.2017 ve 08.06.2017 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak Şirketimiz paylarına ilave likidite sağlamak ve yatırımcılarımızı korumak amacıyla hakim ortağımız Yıldız Holding'den temin edilerek pay geri alımında kullanılan 13.570.500 - TL fonun tamamının, mevcut durum itibariyle Şirketimiz işletme sermaye ihtiyacı olmadığı gözetilerek hakim ortağımıza iade edilmesine karar verilmiştir".
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889272
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,1342
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,1527
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -10,76
|Açılış
|: 453,37
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5789
|7,5818
|% -1,74
|
|Euro
|8,9846
|8,9975
|% -1,67
|
|Sterlin
|9,9962
|10,0463
|% -2,10
|
|Frank
|8,2811
|8,3310
|% -1,80
|
|Riyal
|2,0155
|2,0257
|% -1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,46
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,78
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS