***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz 03.02.2017, 09.03.2017 ve 08.06.2017 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak Şirketimiz paylarına ilave likidite sağlamak ve yatırımcılarımızı korumak amacıyla hakim ortağımız Yıldız Holding'den temin edilerek pay geri alımında kullanılan 13.570.500 - TL fonun tamamının, mevcut durum itibariyle Şirketimiz işletme sermaye ihtiyacı olmadığı gözetilerek hakim ortağımıza iade edilmesine karar verilmiştir".http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889272BIST