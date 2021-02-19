***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Bendevi Palandöken, bağımsızlık süresini doldurması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını bildirmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için yapılacak olan atama ayrıca bildirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911182BIST