***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bildirildiği üzere boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Fahrettin Günalp Ertik kalan görev süresini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2021 tarihli kararıyla seçilmesi kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918823BIST