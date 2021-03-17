***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 17:43
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bildirildiği üzere boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Fahrettin Günalp Ertik kalan görev süresini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2021 tarihli kararıyla seçilmesi kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918823
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|SASA
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|EKGYO
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|974.981.600
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|GSRAY
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|YKBNK
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|515.641.650
|% -0,74
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|7,6121
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|Euro
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|% 1,56
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|Sterlin
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|Alış
|Satış
|%
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|1.727
|-4,99
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|Altın Gr.
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|424
|6,64
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|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
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|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
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|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
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|B. Petrol
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|67,74
|-0,65
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