***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Mayıs 2021 pazar günü şirketimizin kiralık olarak faaliyet gösterdiği Zonguldak-Ereğli mağazamızda kapalı olduğu saatlerde yangın çıkmıştır. Henüz yangın nedenine dair resmi rapor yayınlanmamıştır. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Yangın nedeniyle personelimiz, müşterilerimiz ve vatandaşlarımız can ve mal kaybına uğramamıştır. Zonguldak Ereğli mağazamız tüm Bizim Toptan mağazalarında olduğu gibi sigorta kapsamında olup, mağazanın toplam satışlarımız içindeki payı binde dörttür. Şirketimiz ve resmi makamların konu ile ilgili çalışmaları koordineli olarak sürmekte olup, Zonguldak Ereğli mağazamızın müşterilerine Zonguldak Merkez mağazamız ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936512BIST