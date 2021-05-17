***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 13:21
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Mayıs 2021 pazar günü şirketimizin kiralık olarak faaliyet gösterdiği Zonguldak-Ereğli mağazamızda kapalı olduğu saatlerde yangın çıkmıştır. Henüz yangın nedenine dair resmi rapor yayınlanmamıştır. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Yangın nedeniyle personelimiz, müşterilerimiz ve vatandaşlarımız can ve mal kaybına uğramamıştır. Zonguldak Ereğli mağazamız tüm Bizim Toptan mağazalarında olduğu gibi sigorta kapsamında olup, mağazanın toplam satışlarımız içindeki payı binde dörttür. Şirketimiz ve resmi makamların konu ile ilgili çalışmaları koordineli olarak sürmekte olup, Zonguldak Ereğli mağazamızın müşterilerine Zonguldak Merkez mağazamız ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936512
BIST
17:561.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:568,3476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0359
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:5610,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0892
|Açılış
|: 501,6760
|
|Önceki Kapanış
|: 498,9540
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:5669,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,15
|Açılış
|: 69,58
|
|Önceki Kapanış
|: 69,46
|
70,23
En Düşük
68,84
BIST En Aktif Hisseler17:56
|NTGAZ
|10,89
|10.927.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.600.603
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|22.877.294
|% 9,99
|
|JANTS
|79,90
|318.282.951
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|404.461.157
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|45.736.187
|% -9,99
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.849.317
|% -9,59
|
|GARAN
|8,09
|1.705.984.465
|% 1,63
|
|KOZAL
|131,00
|1.492.345.458
|% 1,95
|
|SISE
|8,05
|1.352.195.006
|% 2,81
|
|THYAO
|13,35
|982.548.240
|% -0,07
|
|EREGL
|19,39
|819.059.528
|% -0,21
|
|GARAN
|8,09
|1.705.984.465
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,97
|350.642.270
|% 2,07
|
|SISE
|8,05
|1.352.195.006
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|234.411.958
|% 0,94
|
|KARSN
|4,66
|429.297.598
|% 1,97
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3461
|8,3476
|% 0,43
|
|Euro
|10,1938
|10,1988
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,8366
|11,8959
|% 1,02
|
|Frank
|9,2738
|9,3296
|% 1,18
|
|Riyal
|2,2205
|2,2316
|% 0,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,16
|
|Altın Gr.
|501
|502
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,27
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında