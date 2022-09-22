***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %90'ına sahip olduğumuz SEÇ Marketçilik A.Ş'nin bugün gerçekleşen toplantısında basın mensuplarına ekli dosyada bulunan konularda açıklamada bulunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur,Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064766BIST