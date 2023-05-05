***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde aldığı karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sn. Ahmet BAL, Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ ve Sn. Berin AKARSU'nun 2022 hesap dönemine ilişkin gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147064BIST