***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 08:29
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde aldığı karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sn. Ahmet BAL, Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ ve Sn. Berin AKARSU'nun 2022 hesap dönemine ilişkin gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147064
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,5030
En Düşük
19,3665
18:0521,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0738
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,5604
En Düşük
21,4054
18:051.283,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.283,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ORMA
|52,00
|686.570
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4910
|19,4953
|% 0,14
|
|Euro
|22,3500
|22,3700
|% 0,31
|
|Sterlin
|24,5021
|24,6250
|% 0,30
|
|Frank
|21,9695
|22,1018
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1822
|5,2082
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,06
|
|Altın Gr.
|1.284
|1.284
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.513
|4.625
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.256
|2.305
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,27
|16,29
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem