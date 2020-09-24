***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 18:16
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Cengiz Solakoğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
Ali Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
Bendevi Palandöken Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bağımsız Üye Değil
ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Investments-Ülke Müdürü Bağımsız Üye Değil
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı /Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
AHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Grup Dışı Şirketlerde Yönetici Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serbest Avukat Bağımsız Üye Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN BALCI CEO (Genel Müdür) Yönetici Ülker Bisküvi A.Ş. Ticaret Genel Müdürü
ÖNDER ARIKAN CFO (Finans Direktörü) Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876580
BIST