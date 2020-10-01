***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCengiz Solakoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ÜyesiAli Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilBendevi Palandöken Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bağımsız Üye DeğilERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Investments-Ülke Müdürü Bağımsız Üye DeğilFATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı /Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıAHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Grup Dışı Şirketlerde Yönetici Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiMEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serbest Avukat Bağımsız Üye Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877831BIST