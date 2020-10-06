Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Cengiz Solakoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.01.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
Ali Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
Bendevi Palandöken Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 20.02.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Investments-Ülke Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.02.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı /Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
AHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.07.2020 İcrada Görevli Değil Grup Dışı Şirketlerde Yönetici Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 13.07.2020 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.07.2020 İcrada Görevli Değil Serbest Avukat Hayır Bağımsız Üye Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878720


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.154
Değişim :  -0,60% |  -7,00
Açılış :  1.165  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.170 En Düşük
1.154
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 31,90 37.531.892 % 10,00  
DNISI 10,56 7.989.869 % 10,00  
YAPRK 85,80 1.796.309 % 10,00  
SRVGY 29,04 12.292.990 % 10,00  
BEYAZ 9,35 13.772.487 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7892 7,7991 % 0,44  
Euro 9,1707 9,1904 % 0,45  
Sterlin 10,0683 10,1188 % 0,19  
Frank 8,4870 8,5382 % 0,43  
Riyal 2,0725 2,0829 % 0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 -9,36  
Altın Gr. 477 477 -0,31  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 23,89 23,93 -0,45  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,08  
B. Petrol 42,23 42,23 0,94  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru