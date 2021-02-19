***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2021 19:47
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Cengiz Solakoğlu 12.01.2011 Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
Ali Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 20.02.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Investments-Ülke Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.02.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı /Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
AHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.07.2020 İcrada Görevli Değil Grup Dışı Şirketlerde Yönetici Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 13.07.2020 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.07.2020 İcrada Görevli Değil Serbest Avukat Hayır Bağımsız Üye Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911183
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,73
|Açılış
|: 399,56
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9675
|6,9752
|% 0,16
|
|Euro
|8,4516
|8,4599
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7445
|9,7933
|% 0,30
|
|Frank
|7,7519
|7,7986
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|5,29
|
|Altın Gr.
|399
|400
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,08
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,77
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem