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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2021 18:37



***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 33.111.290,76 TRY 55,19
DİĞER 26.888.709,24 TRY 44,81




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971294


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.418
Değişim :  0,58% |  8,14
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Önceki Kapanış :  1.410  
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
TLMAN 31,32 49.898.842 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3127 9,3168 % 0,60  
Euro 10,8243 10,8322 % 0,80  
Sterlin 12,7548 12,8188 % 0,48  
Frank 10,0544 10,1150 % 0,61  
Riyal 2,4766 2,4890 % 0,61  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 -1,54  
Altın Gr. 529 529 2,87  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,24 23,26 -0,06  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,02  
B. Petrol 84,42 84,42 -0,42  
Seans Raporu 18:05
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