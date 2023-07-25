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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.07.2023 09:22
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Cengiz Solakoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.01.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği / Başkanlığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
Ali Ülker Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 20.02.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Franklin Templeton Investments-Ülke Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
MEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 13.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği / Yıldız Holding CEO Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Avukat Hayır Bağımsız Üye Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı
FAHRETTİN GÜNALP ERTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
BERİN AKARSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2023 İcrada Görevli Değil Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllüsü Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174790


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