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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.04.2020 21:23
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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2020
Karar Sayısı
2020/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                       MALİ TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 28.04.2020
KARAR SAYISI:2020/18
 
 
Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış Ocak – Mart 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, 31 Mart 2020 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile 31 Mart 2020 dönemine ait  faaliyet raporumuz ektedir.
 
A)    31.03.2020 tarihli dönem sonu finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği
B)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
C)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dönem sonu finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, 
beyan ederiz.
           
            Saygılarımızla,
 
 
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
 
 
Hüseyin BALCI                            Cengiz SOLAKOĞLU                        Fatma Füsun Akkal BOZOK    
    Genel Müdür                          Denetim Komitesi Başkanı                         Denetim Komitesi Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840955


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Tam 2.520 2.574 -12,70  
Yarım 1.228 1.258 -6,20  
Çeyrek 616 629 -3,10  
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