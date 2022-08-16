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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

16.08.2022 20:55
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2022
Karar Sayısı
2022/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     MALİ TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 16.08.2022
KARAR SAYISI: 2022 / 13
 
Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış Ocak – Haziran 2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve dipnotları ile 30 Haziran 2022 dönemine ait  faaliyet raporumuz ektedir.
A)    30.06.2022 tarihli dönem sonu finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği
B)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
C)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış dönem sonu finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
           
            Saygılarımızla,
 
 
 
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
 
 
Hüseyin BALCI                          Fatma Füsun Akkal BOZOK                              Ahmet BAL              
  Genel Müdür                            Denetim Komitesi Başkanı                         Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056088


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