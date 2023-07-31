***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu, kurumsal internet sitemiz olan www.bizimtoptan.com.tr'nin yatırımcı ilişkileri sayfasında (www.biziminvestorrelations.com) yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178088BIST