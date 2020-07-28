***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.07.2020 19:15
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Fatma Füsun Akkal BOZOK'un , Komite Üyeliğine Ahmet BAL' ın seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsun Akkal BOZOK'un , Komite Üyeliklerine Cengiz SOLAKOĞLU ve Işıl BÜK' ün seçilmelerine karar verilmiştir.
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Ömer Faruk SEVGİLİ' nin Komite Üyeliğine Cengiz SOLAKOĞLU' nun seçilmelerine karar verilmiştir.
4.Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komiteleri görevlerini yerine getirmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgisine sunarız.
Saygılarımızlar,
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