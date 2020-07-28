***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Fatma Füsun Akkal BOZOK'un , Komite Üyeliğine Ahmet BAL' ın seçilmelerine karar verilmiştir.2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsun Akkal BOZOK'un , Komite Üyeliklerine Cengiz SOLAKOĞLU ve Işıl BÜK' ün seçilmelerine karar verilmiştir.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Ömer Faruk SEVGİLİ' nin Komite Üyeliğine Cengiz SOLAKOĞLU' nun seçilmelerine karar verilmiştir.4.Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komiteleri görevlerini yerine getirmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgisine sunarız.Saygılarımızlar,Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862857BIST