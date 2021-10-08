***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BIZIM]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIZIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3207087 TL Teorik Fiyat: 12,449 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968394BIST