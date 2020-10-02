***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BIZIM05.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBİZİM MAĞAZALARI BIZIM 0,1378147 0,1171424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878043BIST