***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BIZIM08.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBIZIM MAGAZALARI BIZIM 0,3207087 0,2726023Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968068BIST