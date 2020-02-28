***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:04
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIZIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822459
BIST
10:15104.609
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -5.809,25
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:156,2250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:156,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:15326,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,71
|Açılış
|: 326,93
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|MTRYO
|5,85
|112.737
|% 0,00
|
|SEKFK
|4,95
|657.499
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,77
|601.136
|% -19,98
|
|LINK
|19,35
|45.685
|% -19,98
|
|YKGYO
|2,17
|64.056
|% -19,93
|
|DERIM
|6,47
|13.807
|% -19,93
|
|PKART
|7,35
|128.900
|% -19,85
|
|THYAO
|11,33
|123.646.506
|% -6,75
|
|ASELS
|26,50
|91.049.690
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,61
|33.263.442
|% -4,40
|
|PETKM
|3,59
|30.542.520
|% -4,01
|
|TUPRS
|99,15
|28.816.057
|% -3,64
|
|KRDMD
|2,61
|33.263.442
|% -4,40
|
|EKGYO
|1,38
|17.024.896
|% -6,12
|
|THYAO
|11,33
|123.646.506
|% -6,75
|
|IHLAS
|0,72
|7.930.863
|% -7,69
|
|CEMAS
|1,13
|11.354.518
|% -7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0135
|8,0537
|% 0,54
|
|Frank
|6,4300
|6,4687
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6587
|1,6670
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-8,65
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|