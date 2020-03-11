***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:40
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIZIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826855
BIST
10:55102.349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.286,23
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
10:556,1397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:556,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:55328,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,57
|Açılış
|: 328,16
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,87
|50.841.822
|% 16,22
|
|DEVA
|9,60
|38.432.667
|% 15,80
|
|SELEC
|7,08
|18.926.444
|% 15,12
|
|RTALB
|2,17
|6.424.542
|% 13,02
|
|ECZYT
|10,30
|16.102.361
|% 12,08
|
|OYAYO
|4,78
|533.443
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,97
|1.473.145
|% -14,16
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,74
|246.405.392
|% -0,62
|
|THYAO
|10,06
|206.919.201
|% 0,90
|
|GARAN
|9,48
|115.579.612
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,46
|87.835.234
|% -6,50
|
|YKBNK
|2,31
|61.773.742
|% 2,21
|
|IHLGM
|1,20
|49.739.207
|% 0,84
|
|ODAS
|1,71
|51.850.570
|% -0,58
|
|KARSN
|1,54
|45.793.886
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,29
|38.227.107
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,66
|17.448.271
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8969
|7,9365
|% -0,38
|
|Frank
|6,5416
|6,5810
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6304
|1,6386
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,48
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|-0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, SODA
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TCELL, TTKOM
-
11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1254, 82 artarak (% 1.31 ) 97, 128
-
11:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ODAS, DAGHL, PKENT
-
11:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ANELE, EGCYH, UMPAS, ALBRK, HALKS, EKIZ, MERIT