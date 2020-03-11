***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 17:45
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827157
BIST
17:32100.262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -800,73
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:326,2002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:327,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0732
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:32330,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,15
|Açılış
|: 330,74
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|128.108.516
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|158.606.725
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|229.343.188
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.931.361
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,95
|126.964.781
|% 19,15
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|774.704
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|15.657.995
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.704.714
|% -14,74
|
|ALCTL
|16,12
|24.850.398
|% -14,03
|
|ASELS
|25,68
|1.046.427.695
|% -0,85
|
|THYAO
|9,51
|882.123.348
|% -4,61
|
|GARAN
|9,54
|499.709.212
|% 2,03
|
|TSPOR
|4,22
|333.372.196
|% -11,53
|
|ODAS
|1,56
|279.782.846
|% -9,30
|
|IHLGM
|1,10
|208.681.671
|% -7,56
|
|ODAS
|1,56
|279.782.846
|% -9,30
|
|CEMAS
|0,89
|153.827.765
|% -11,00
|
|ADESE
|1,32
|159.315.126
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,22
|153.099.320
|% -4,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0073
|8,0474
|% 1,01
|
|Frank
|6,6037
|6,6435
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6466
|1,6548
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,87
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,45
|36,45
|-0,77
|
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