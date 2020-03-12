***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:30
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827539
BIST
17:2793.799
En Yüksek
|Değişim
|: -7,10%
|| -7.166,88
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:276,2978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0875
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2978
En Düşük
6,2064
17:277,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:27319,67
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -6,98
|Açılış
|: 319,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,71
|66.199.986
|% 17,83
|
|VKING
|3,86
|12.530.964
|% 13,53
|
|ECILC
|4,50
|427.387.562
|% 12,78
|
|SELEC
|8,26
|210.950.481
|% 11,92
|
|PINSU
|2,62
|26.422.151
|% 10,55
|
|AVTUR
|1,16
|3.649.667
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.861.702
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.415.626
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.233.427
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|38.954.296
|% -20,00
|
|ASELS
|24,54
|843.193.479
|% -6,19
|
|THYAO
|8,67
|577.904.877
|% -9,78
|
|ECILC
|4,50
|427.387.562
|% 12,78
|
|GARAN
|8,74
|406.353.817
|% -8,77
|
|MGROS
|19,04
|292.052.480
|% -17,15
|
|IHLGM
|0,90
|169.348.787
|% -19,64
|
|ODAS
|1,30
|192.556.628
|% -19,25
|
|CEMAS
|0,74
|83.628.697
|% -19,57
|
|KARSN
|1,32
|135.133.650
|% -14,29
|
|ADESE
|1,06
|120.100.729
|% -19,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9077
|7,9473
|% -0,40
|
|Frank
|6,6192
|6,6591
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6690
|1,6774
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|-68,00
|
|Tam
|2.111
|2.165
|-68,76
|
|Yarım
|1.020
|1.047
|-33,26
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,63
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,93
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,14
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