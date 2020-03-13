BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.337.764
|% 10,00
|CLEBI
|68,20
|4.032.982
|% 10,00
|CELHA
|5,72
|539.806
|% 10,00
|ARDYZ
|11,47
|6.071.968
|% 9,97
|QNBFB
|37,56
|1.544.535
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8307
|7,8700
|% -1,01
|Frank
|6,5780
|6,6176
|% -1,28
|Riyal
|1,6707
|1,6791
|% -0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|16,98
|Altın Gr.
|321
|321
|1,07
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|Tam
|2.121
|2.174
|6,16
|Yarım
|1.025
|1.052
|2,98
|Çeyrek
|514
|526
|1,49
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|B. Petrol
|35,42
|35,42
|2,20
Seans Raporu
- 16:04VESTL Yüzde 9.56 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 082, 211 adet işlem
- 16:03BUCIM Yüzde 8.06 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 455 adet işlem
- 16:02MIPAZ Yüzde 7.65 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 907, 055 adet işlem
- 16:01CEMTS Yüzde 7.96 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 981 adet işlem
- 15:59YGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 0.44 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 704, 186 adet işlem