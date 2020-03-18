BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.041.734
|% 10,00
|ASLAN
|34,76
|592.832
|% 10,00
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|CELHA
|6,19
|608.974
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7390
|7,7778
|% 0,67
|Frank
|6,6830
|6,7233
|% 0,81
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 1,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-23,15
|Altın Gr.
|310
|311
|-4,01
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,53
|-0,11
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,01
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|-0,43
Seans Raporu
- 11:17ETYAT Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 897 adet işlem
- 11:15ADANA Yüzde 9.68 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 749, 228 adet işlem
- 11:14 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, BIMAS
- 11:14XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 242, 72 artarak (% 0.29 ) 83, 286
- 11:14 Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, EGCYO, METAL, KOZAA, DARDL, ORMA, ISBIR, BMELK, BALAT, HALKS