***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 11:50
***BIZIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIZIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842552
BIST
11:4499.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 277,27
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.066
11:447,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:447,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:44385,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 385,11
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.875.531
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.929.986
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,14
|304.654.499
|% -6,77
|
|GARAN
|8,26
|253.098.354
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,25
|247.314.933
|% 4,17
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,45
|213.048.781
|% -3,69
|
|KRDMD
|2,25
|247.314.933
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,68
|211.113.353
|% -3,60
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,90
|105.190.138
|% 3,26
|
|KARSN
|1,78
|72.386.088
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7380
|8,7818
|% 0,00
|
|Frank
|7,2479
|7,2916
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.518
|-7,50
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-7,70
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-3,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,06
|29,06
|1,86
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